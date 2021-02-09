Троє жителів Куп'янського району в Харкові підпалили будівлі фермерки, вимагаючи від неї 500 тис. грн.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як передає видання "Об'єктив" збиток від підпалу склав близько 2 млн грн, вимагачі все ж отримали гроші від своєї жертви, але після цього шантажистів затримала поліція.

Два 36-річним чоловікам та 32 – річній жінці, пред'явили підозри за ч.3 ст. 189 та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України-вимагання та знищення майна.

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

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