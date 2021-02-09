Троє жителів Куп'янського району в Харкові підпалили будівлі фермерки, вимагаючи від неї 500 тис. грн.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Як передає видання "Об'єктив" збиток від підпалу склав близько 2 млн грн, вимагачі все ж отримали гроші від своєї жертви, але після цього шантажистів затримала поліція.
Два 36-річним чоловікам та 32 – річній жінці, пред'явили підозри за ч.3 ст. 189 та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України-вимагання та знищення майна.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Зірка 1+1 Соломія Вітвіцька приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "О, Боже, як шкода"
"Майстер Шеф. Професіонали 3" стартував, як склалися долі зірок попередніх сезонів: "Теплі відносини припинилися..."
Тіна Кароль без сорому похвалилася великою покупкою і здивувала різкою відповіддю: "Нехай всі знають"
Стихія обрушила свій гнів на Україну, але найгірше ще попереду: "14 лютого буде найхолоднішим за 110 років"
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".