В Харькове горе-мать пьяной пришла в садик за дочерью
Инцидент произошел 5 февраля, руководство садика вызвало на место наряд полиции.
Копы составили в отношении матери протокол по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Отец девочки находится в зоне проведения ООС.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Ирина Билык переборщила с увеличением губ и глаз, муж такой же: "Стали шире головы"
"Это не Меган Маркл": принц Уильям внезапно потеснил Елизавету II, в Великобритании переполох
Полураздетая жена "Холостяка" Добрынина показала беременный животик без фильтров: "Растет настолько быстро..."
"До последнего принимал пациентов": внезапно не стало украинского врача, который пол жизни спасал детей
Пока что по заявлению родителей девочка передана в Чугуевский городской центр социально-психологической реабилитации детей, семье назначено сопровождение специалистов по социальной работе.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".