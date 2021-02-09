Трое жителей Купянского района на Харьковещине подожгли постройки фермерши, требуя от нее 500 тыс. грн.

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Как передает издание "Объектив" ущерб от поджога составил около 2 млн грн, вымогатели все же получили деньги от своей жертвы, но после этого шантажистов задержала полиция.

Двум 36-летним мужчинам и 32-летней женщине, предъявили подозрения по по ч. 3 ст. 189 и ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – вымогательство и уничтожение имущества.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".