В Харкові горе-мати п'яною прийшла в садок за дочкою
Інцидент стався 5 лютого, керівництво садка викликало на місце наряд поліції.
Копи склали стосовно матері протокол за ст. 178 Кодексу України Про адміністративні правопорушення.
Батько дівчинки знаходиться в зоні проведення ООС.
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Поки що за заявою батьків дівчинка передана в Чугуївський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей, сім'ї призначено супровід фахівців із соціальної роботи.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".