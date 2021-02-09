Сьогодні, 9 лютого вночі в Харкові спалахнула сильна пожежа, людей довелося евакуювати
Про це повідомили свідки того, що сталося в соцмережах.
За словами очевидців, один з мешканців, рятуючись від вогню, виліз з вікна і тримався за кондиціонер.
У прес-службі управління ДСНС у Харківській області підтвердили інформацію про НП. на місце події виїжджали дев'ять екіпажів рятувальників, до моменту їх прибуття вогонь повністю охопив одну з квартир, в сусідніх вже починали горіти двері.
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З будівлі евакуювали і врятували 35 осіб. Інформацію про те, що комусь із мешканців довелося рятуватися за допомогою кондиціонера-в ДСНС не підтвердили. Згоріло три квартири. На жаль, не обійшлося без жертв, загинув чоловік 1984 року народження.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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