Сегодня, 9 февраля ночью в Харькове вспыхнул сильний пожар, людей пришлось эвакуировать

Об этом сообщили свидетели случившегося в соцсетях.

По словам очевидцев, один из жильцов, спасаясь от огня, вылез из окна и держался за кондиционер.

В пресс-службе управления ГСЧС в Харьковской области подтвердили информацию о ЧП. на место происшествия выезжали девять экипажей спасателей, к моменту их прибытия огонь полностью охватил одну из квартир, в соседних уже начинали гореть двери.

Из здания эвакуировали и спасли 35 человек. Информацию о том, что кому-то из жильцов пришлось спасаться при помощи кондиционера - в ГСЧС не подтвердили. Сгорело три квартиры. К сожалению, не обошлось без жертв, погиб мужчина 1984 года рождения.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".