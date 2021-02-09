Сегодня, 9 февраля ночью в Харькове вспыхнул сильний пожар, людей пришлось эвакуировать
Об этом сообщили свидетели случившегося в соцсетях.
По словам очевидцев, один из жильцов, спасаясь от огня, вылез из окна и держался за кондиционер.
В пресс-службе управления ГСЧС в Харьковской области подтвердили информацию о ЧП. на место происшествия выезжали девять экипажей спасателей, к моменту их прибытия огонь полностью охватил одну из квартир, в соседних уже начинали гореть двери.
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Из здания эвакуировали и спасли 35 человек. Информацию о том, что кому-то из жильцов пришлось спасаться при помощи кондиционера - в ГСЧС не подтвердили. Сгорело три квартиры. К сожалению, не обошлось без жертв, погиб мужчина 1984 года рождения.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".