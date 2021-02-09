Горсовет хочет посмертно наградить званием почетного гражданина покойного Геннадия Кернеса
Новое положение про звание "Почетного гражданина города Харькова" могут утвердить уже на следующей сессии - 24 февраля.
Основное содержание изменений - предусмотреть возможность предоставления такого звания посмертно лицам, которые были избраны на пост Харьковского городского головы.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
В Украине хотят ввести новый карантин, срочное заявление Шмыгаля: "будет состоять из..."
"Мастер Шеф. Профессионалы 3" стартовал, как сложились судьбы звезд предыдущих сезонов: "Теплые отношения прекратились..."
Заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".