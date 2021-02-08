З'явилися подробиці самогубства студентки в Харкові

Кілька годин тому з вікна багатоповерхівки вистрибнула дівчина і розбилася на смерть, передає "Об'єктив".

Перші подробиці трагедії, яка сталася на вулиці Валентинівській 9 у Харкові, озвучили користувачі соцмереж.

Як повідомляють у телеграм-каналі "Веха", загибла - студентка. Вона вийшла з вікна сходового прольоту на 10 поверсі.

Перед тим, як стрибнути вниз, дівчина зняла з себе зимовий одяг і залишила її на бетонній підлозі біля сміттєпроводу, там же залишилася сумка і особисті речі загиблої.

Зі слів місцевих жителів, дівчина навчалася в педагогічному університеті.

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У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.

"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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