Харків'янка, кинула на вулиці в мороз дворічну дочку і повернувшись додому, влаштувала у своїй квартирі пожежу
Загоряння ліквідували сусіди жінки до прибуття рятувальників, в поліції підтвердили, що винуватицею пожежі стала наркозалежна жінка, передає NewsRoom.
Після того, що сталося харків'янку доставили в спеціалізований медичний заклад.
За словами місцевих жителів, жінка буянила, бешкетувала і не давала сусідам спати.
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Крім того, жінка вже відрізнялася дивною поведінкою - зокрема, залишала включеним газ і йшла. Звернення ж в різні інстанції залишалися без відповіді.
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У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.
"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.
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