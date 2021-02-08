Харків'янка, кинула на вулиці в мороз дворічну дочку і повернувшись додому, влаштувала у своїй квартирі пожежу

Загоряння ліквідували сусіди жінки до прибуття рятувальників, в поліції підтвердили, що винуватицею пожежі стала наркозалежна жінка, передає NewsRoom.

Після того, що сталося харків'янку доставили в спеціалізований медичний заклад.

За словами місцевих жителів, жінка буянила, бешкетувала і не давала сусідам спати.

Крім того, жінка вже відрізнялася дивною поведінкою - зокрема, залишала включеним газ і йшла. Звернення ж в різні інстанції залишалися без відповіді.

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У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.

"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.

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