В ожидании метели и снегопада дорожники Харькова решили залатать ямы
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области.
Снегопад синоптики прогнозируют вечером, и ямы будут заделывать весь день. Среди участков, где ведутся работы - Окружная дорога вокруг Харькова.
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В телеграм-канале "ХС Харьков" харьковчанка поделилась фотографиями нескольких страниц книги своего ребенка, который учится в первом классе.
"1 класс. Я даже и не знала, что у нас есть такие слова. Співуча українська мова", - подписала фото харьковчанка.
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