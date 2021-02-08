Харьковчанка, бросила на улице в мороз двухлетнюю дочь и вернувшись домой, устроила в своей квартире пожар

Возгорание ликвидировали соседи женщины до прибытия спасателей, в полиции подтвердили, что виновницей пожара стала наркозависимая женщина, передает NewsRoom.

После случившегося харьковчанку доставили в специализированное медицинское учреждение.

По словам местных жителей, женщина буянила, дебоширила и не давала соседям спать.

Кроме того, женщина уже отличалась странным поведением - в частности, оставляла включенным газ и уходила. Обращения же в различные инстанции оставались без ответа.

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В телеграм-канале "ХС Харьков" харьковчанка поделилась фотографиями нескольких страниц книги своего ребенка, который учится в первом классе.

"1 класс. Я даже и не знала, что у нас есть такие слова. Співуча українська мова", - подписала фото харьковчанка.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

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