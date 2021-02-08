В очікуванні хуртовини і снігопаду дорожники Харкова вирішили залатати ями
Про це повідомляє Служба автомбільних дорог у Харківській області.
Снігопад синоптики прогнозують ввечері, і ями будуть закладати весь день. Серед ділянок, де ведуться роботи - Окружна дорога навколо Харкова.
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"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.
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