В очікуванні хуртовини і снігопаду дорожники Харкова вирішили залатати ями

Про це повідомляє Служба автомбільних дорог у Харківській області.

Снігопад синоптики прогнозують ввечері, і ями будуть закладати весь день. Серед ділянок, де ведуться роботи - Окружна дорога навколо Харкова.

Раніше ми писали, що підручник української мови для першокласників здивував харків'ян

У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.

"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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