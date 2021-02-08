В Харкові у машини на ходу відвалилося колесо
Про це повідомили очевидці в соцмережах.
На вул. 23 серпня у автомобіля колесо відірвалося на ходу, обійшлося без постраждалих, офіційна інформація перевіряється.
Відео можна подивитися тут.
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