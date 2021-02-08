В Харкові у машини на ходу відвалилося колесо

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

​На вул. 23 серпня у автомобіля колесо відірвалося на ходу, обійшлося без постраждалих, офіційна інформація перевіряється.

Відео можна подивитися тут.

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У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.

"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.

До слова, п'яні "покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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