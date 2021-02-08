Балканський циклон мчить в Харківську область
Внаслідок переміщення на територію України активного Балканського циклону "Tristan", очікується погіршення погодних умов у Харківській області протягом 8-9 лютого, передає mykharkov.
Спостерігатиметься ожеледь, хуртовина, пориви південно-східного вітру, 15 — 20 м/с, снігові замети.
Погодні умови будуть відповідати I рівню небезпеки, жовтому.
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"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.
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