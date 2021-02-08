Балканський циклон мчить в Харківську область

Внаслідок переміщення на територію України активного Балканського циклону "Tristan", очікується погіршення погодних умов у Харківській області протягом 8-9 лютого, передає mykharkov.

Спостерігатиметься ожеледь, хуртовина, пориви південно-східного вітру, 15 — 20 м/с, снігові замети.

Погодні умови будуть відповідати I рівню небезпеки, жовтому.

Раніше ми писали, що підручник української мови для першокласників здивував харків'ян

У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.

"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.

До слова, п'яні "покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".