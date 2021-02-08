Балканский циклон несется в Харьковскую область
Вследствие перемещения на территорию Украины активного балканского циклона «Tristan», ожидается ухудшение погодных условий в Харьковской области в течение 8-9 февраля, передает mykharkov.
Будет наблюдаться гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15 — 20 м/с, снежные заносы.
Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
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