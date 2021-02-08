В Харкові на Студентській дівчина викинулася з вікна
Молода дівчина вистрибнула з вікна, попередньо - самогубство. Місцеві кажуть, що вона не з цього під'їзду. Тіло покійної спустили вниз рятувальники.
Самогубство, вбивство або нещасний випадок - поки невідомо. Офіційної інформації та подробиць поки немає.
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У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.
"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.
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