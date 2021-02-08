Харків'ян у поїзді "Харків-Трускавець" сильно покусали клопи

Телеграм-канал "ХС Харків" опублікував фото, на яких видно наслідки укусів комах: на шкірі з'явилися великі червоні плями, які з'явилися, ймовірно, через сильний свербіж.

"Підписники передають привіт з поїзда Харків-Трускавець. Щоб не нудно було їхати, всю дорогу їх розважали клопи", - йдеться в публікації.

Харків'яни обурилися побаченим:

"Поїхали оздоровитися... З таким транспортом бухати корисніше для здоров'я ніж на відпочинок їздити"," найважливіше - не принести собі додому клопів", " клопи це ознака злиднів, розрухи і війни. Дуже сумно.... 21 століття...", "Фу це гидота їх так багато розвелося вже ну що б в поїзді це жах просто"," так ці тварюки можуть в сумки позаповзати і до одягу причепитися. Потім додому їх привезти-нефік робити", - пишуть підписники в коментарях.

До слова, п'яні "покатушки" закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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