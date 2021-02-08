Учебник украинского языка для первоклашек удивил харьковчан
В телеграм-канале "ХС Харьков" харьковчанка поделилась фотографиями нескольких страниц книги своего ребенка, который учится в первом классе.
"1 класс. Я даже и не знала, что у нас есть такие слова. Співуча українська мова", - подписала фото харьковчанка.
В комментариях к публикации мнения пользователей сети разделились:
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"Гугл в помощь тем кто не знает", "3 нас такой же. Я переводила это хозяин на русском. а вообще очень тяжело с ребёнком заниматься. Я с переводчиком сижу", "Ходил в младшие классы в нулевых - было все точно такое же. Очнулись спустя 30 лет", "Это какой диалект украинского? Румынский, или польский?", "Первый раз учебник в руки взяли что ли?", "Подписчица делится своей необразованностью так будет правильно писать, "Просто кто то не учил украинский язык ). Все эти слова есть. Я лет сто назад школу закончила , все это же и учили", - спорят в комментариях подписчики.
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