Харьковчан в поезде "Харьков-Трускавец" сильно покусали клопы

Телеграм-канал "ХС Харьков" опубликовал фото, на которым видны последствия укусов насекомых: на коже появились большие красные пятна, которые появились, вероятно, из-за сильного зуда.

"Подписчики передают привет из поезда Харьков-Трускавец. Чтоб не скучно было ехать, всю дорогу их развлекали клопы", - говорится в публикации.

Харьковчане возмутились увиденным:

"Поехали оздоровиться называется... С таким транспортом бухать полезней для здоровья чем на отдых ездить", "Самое важное - не принести себе домой клопов", "Клопы это признак нищеты, разрухи и войны. Очень печально.... 21 век...", "Фу это мерзость их так много развелось уже ну что бы в поезде это ужас просто", "Так эти твари могут в сумки позаползать и к одежде прицепиться. Потом домой их привезти - нефик делать", - пишут подписчики в комментариях.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".