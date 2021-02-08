Підручник української мови для першокласників здивував харків'ян

У телеграм-каналі "ХС Харків" харків'янка поділилася фотографіями кількох сторінок книги своєї дитини, яка навчається в першому класі.

"1 клас. Я навіть і не знала, що у нас є такі слова. Співуча українська мова", - підписала фото харків'янка.

У коментарях до публікації думки користувачів мережі розділилися:

"Гугл в допомогу тим хто не знає", "3 нас такий же. Я перекладала це російською мовою. а взагалі дуже важко з дитиною займатися. Я з перекладачем сиджу", " ходив в Молодші класи в нульових - було все точно таке ж. Отямилися через 30 років", " це який діалект українського? Румунська, або польська?", "Перший раз підручник в руки взяли чи що?", "Підписниця ділиться своєю неосвіченістю так буде правильно писати," просто хтось не вчив українську мову). Всі ці слова є. Я років сто тому школу закінчила, все це ж і вчили", - сперечаються в коментарях підписники.

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