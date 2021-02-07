В Харківській області на консервацію дуба Сковороди планують витратити мільйони
Про це повідомили в прес-службі Харківської облради, передає "Об'єктив".
Депутати запропонували направити 24 мільйони гривень на ремонт комор музею, який знаходиться в селі Сковородинівка Золочівського району. На консервацію пам'ятки історії та монументального мистецтва "Пам'ятне місце під дубом, під яким любив працювати і відпочивати Г. С. Сковорода" - 4 млн грн.
Крім цього, планується капітальний ремонт дороги Максимівка-Сковородинівка.
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