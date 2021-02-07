В Харківській області на консервацію дуба Сковороди планують витратити мільйони

Про це повідомили в прес-службі Харківської облради, передає "Об'єктив".

Депутати запропонували направити 24 мільйони гривень на ремонт комор музею, який знаходиться в селі Сковородинівка Золочівського району. На консервацію пам'ятки історії та монументального мистецтва "Пам'ятне місце під дубом, під яким любив працювати і відпочивати Г. С. Сковорода" - 4 млн грн.

Крім цього, планується капітальний ремонт дороги Максимівка-Сковородинівка.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".