В Харьковской области на консервацию дуба Сковороды планируют потратить миллионы
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета, передает "Объектив".
Депутаты предложили направить 24 миллиона гривен на ремонт кладовых музея, который находится в селе Сковородиновка Золочевского района.
На консервацию памятника истории и монументального искусства “Памятное место под дубом, под которым любил работать и отдыхать Г. С. Сковорода” – 4 млн грн.
Помимо этого, планируется капитальный ремонт дороги Максимовка – Сковородиновка.
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