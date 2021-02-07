Харків'янин вирішив позбутися ялинки, викинувши її на голову перехожим
Відповідні кадри опублікував Telegram-канал "Новини Країни+".
Інцидент стався на житловому масиві Салтівка, житель багатоповерхового будинку вирішив не викидати ялинку хоча б у смітник і викинув новорічне дерево з балкона 7 поверху.
На щастя, знизу ніхто не проходив, тому ялинка впала на землю, нікого не зачепивши при цьому.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Внучка Софії Ротару крупним планом показала, за що її любить наречений-мільйонер: "О, боже мій..."
Промениста Кравець з "Кварталу 95" в облягаючій маєчці показала свої достоїнства: "Любимо всією сім'єю…"
Стихія обрушила свій гнів на Україну, але найгірше ще попереду: "14 лютого буде найхолоднішим за 110 років"
"Дітки вже спали": трагедія трапилася в дитсадку під Полтавою, перші подробиці
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбірка Харківська".