Харьковчанин решил избавиться от елки, выбросив ее на голову прохожим
Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Новини Країни+".
Инцидент произошел на жилмассиве Салтовка, житель многоэтажного дома решил не выбрасывать елку хотя бы в мусорник и выбросил новогоднее дерево с балкона 7 этажа.
К счастью, снизу никто не проходил, поэтому елка упала на землю, никого не задев при этом.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Сумская поймала за кулисами Кухар из "Танців з зірками" вместе с мужем, неожиданные кадры: "С моими любимыми..."
Потап ошеломил видом с пышной шевелюрой на фото 20-летней давности: «Олег Винник на минималках»
Кароль необычно преобразилась, удивив даже преданных фанатов: "Что там насчёт Дана?"
51-летняя Лопес бесстыдно похвасталась бюстом в спортзале, надев белый лифчик: "Подкачала что надо"
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".