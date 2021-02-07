В Харківській області продають бронзового Леніна

У райцентрі під Харковом чиновники вирішили виставити на аукціон скульптуру Ілліча, яку демонтували ще чотири роки тому, повідомляє Суспільне, це вже третя спроба продати монумент.

Продають фігуру на майданчику Prozorro. За бронзового Ілліча, який важить 1490 кілограмів, чиновники хочуть виручити 460,3 тисячі гривень – по 309 гривень за кілограм металу.

За виручені гроші планують купити обладнання для місцевої райлікарні.

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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