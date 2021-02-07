В Харьковской области продают бронзового Ленина

В райцентре под Харьковом чиновники решили выставить на аукцион скульптуру Ильича, которую демонтировали еще четыре года назад, сообщает Суспільне, это уже третья попытка продать монумент.

Продают фигуру на площадке Prozorro. За бронзового Ильича, который весит 1490 килограммов, чиновники хотят выручить 460,3 тысячи гривен – по 309 гривен за килограмм металла.

За вырученные деньги планируют купить оборудования для местной райбольницы.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".