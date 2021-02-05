Патрульні Харкова затримали чоловіків, яких підозрюють у злочині
У прес-службі патрульної поліції Харківської області патрульні отримали інформацію про скоєння розбою на вулиці Верстатобудівній.
Заявник повідомив, що він перебував в автомобілі, коли до нього підійшли троє невідомих чоловіків, витягли його з машини, застосували до сльозогінний газ, нанесли тілесні ушкодження, відібрали гроші, ключі від авто, телефон та пошкодили автомобіль.
Після вони сіли в автомобіль Volkswagen і поїхали в невідомому напрямку.
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Отримавши орієнтування поліцейські почали пошук зловмисників. Через деякий час інспектори виявили авто схоже за описом, в салоні автомобіля знаходилися двоє чоловіків - їх затримали.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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