Патрульные Харькова задержали мужчин, которых подозревают в преступлении
В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области патрульные получили информацию о совершении разбоя на улице Верстатостроительной.
Заявитель сообщил , что он находился в автомобиле, когда к нему подошли трое неизвестных мужчин, вытащили его из машины, применили к слезоточивый газ, нанесли телесные повреждения, отобрали деньги, ключи от авто, телефон и повредили автомобиль.
После они сели в автомобиль Volkswagen и уехали в неизвестном направлении.
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Получив ориентировку полицейские начали поиск злоумышленников. Спустя время инспекторы обнаружили авто похоже по описанию, в салоне автомобиля находились двое мужчин - их задержали.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".