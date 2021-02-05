Патрульные Харькова задержали мужчин, которых подозревают в преступлении

В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области патрульные получили информацию о совершении разбоя на улице Верстатостроительной.

Заявитель сообщил , что он находился в автомобиле, когда к нему подошли трое неизвестных мужчин, вытащили его из машины, применили к слезоточивый газ, нанесли телесные повреждения, отобрали деньги, ключи от авто, телефон и повредили автомобиль.

После они сели в автомобиль Volkswagen и уехали в неизвестном направлении.

Получив ориентировку полицейские начали поиск злоумышленников. Спустя время инспекторы обнаружили авто похоже по описанию, в салоне автомобиля находились двое мужчин - их задержали.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

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