В Харькове нашли пропавшую пенсионерку
Об этом сообщается в соцсетях.
Поиски 79-летней женщины закончились трагично.
Тело пенсионерки, которая ушла из дома в Люботине 3 февраля, было найдено на берегу водоема.
Пенсионерка страдала расстройствами памяти, причина ее смерти пока неизвестна.
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Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того писали, что Харькове перекрыли важный мост
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета, это связано с капитальным ремонтом.
Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на проспекте Льва Ландау будет ограничено с 4 февраля по 30 апреля включительно.
Автомобили смогут объехать ремонтный участок по свободным от выполнения работ полосам.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".