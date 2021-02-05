В Харькове нашли пропавшую пенсионерку

Об этом сообщается в соцсетях.

Поиски 79-летней женщины закончились трагично.

Тело пенсионерки, которая ушла из дома в Люботине 3 февраля, было найдено на берегу водоема.

Пенсионерка страдала расстройствами памяти, причина ее смерти пока неизвестна.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того писали, что Харькове перекрыли важный мост

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета, это связано с капитальным ремонтом.

Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на проспекте Льва Ландау будет ограничено с 4 февраля по 30 апреля включительно.

Автомобили смогут объехать ремонтный участок по свободным от выполнения работ полосам.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".