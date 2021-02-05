В Харьковской области водитель сбил женщину-пешехода
Происшествие случилось вечером между селами Алексеевка и Водяное.
За рулем оказался пьяный подполковник, который работает помощником военкома. Водитель ылетел на встречку и сбил бабушку, которая попала ему под машину - он ее протащил.
Далее он развернулся ехать домой, а тело выпало из-под машины - от полученных травм гражданка 1948 г.р. умерла на месте.
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Ранее мы писали, что Харькове перекрыли важный мост
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета, это связано с капитальным ремонтом.
Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на проспекте Льва Ландау будет ограничено с 4 февраля по 30 апреля включительно.
Автомобили смогут объехать ремонтный участок по свободным от выполнения работ полосам.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
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