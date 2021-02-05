В Харкові знайшли зниклу пенсіонерку

Про це повідомляється в соцмережах.

Пошуки 79-річної жінки закінчилися трагічно.

Тіло пенсіонерки, яка пішла з дому в Люботині 3 лютого, було знайдено на березі водойми.

Пенсіонерка страждала розладами пам'яті, причина її смерті поки невідома.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того писали, що Харкові перекрили важливий міст

Як повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов'язано з капітальним ремонтом.

Рух транспорту по комунальному шляхопроводу на проспекті Льва Ландау буде обмежено з 4 лютого по 30 квітня включно.

Автомобілі зможуть об'їхати ремонтну ділянку за вільними від виконання робіт смугами.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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