В Харкові знайшли зниклу пенсіонерку
Про це повідомляється в соцмережах.
Пошуки 79-річної жінки закінчилися трагічно.
Тіло пенсіонерки, яка пішла з дому в Люботині 3 лютого, було знайдено на березі водойми.
Пенсіонерка страждала розладами пам'яті, причина її смерті поки невідома.
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того писали, що Харкові перекрили важливий міст
Як повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов'язано з капітальним ремонтом.
Рух транспорту по комунальному шляхопроводу на проспекті Льва Ландау буде обмежено з 4 лютого по 30 квітня включно.
Автомобілі зможуть об'їхати ремонтну ділянку за вільними від виконання робіт смугами.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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