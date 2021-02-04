Поїзд на смерть збив жінку на Харківщині

3 лютого близько 23: 20 у селі Васищеве потяг «Ужгород - Лисичанськ» під керуванням 38-річного машиніста скоїв наїзд на жінку віком близько 35-40 років.

Вона раптово вибігла перед поїздом і лягла головою на рейки, від отриманих травм жінка загинула на місці.

Машиніст застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження. Всі обставини події та особа загиблої встановлюється.

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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