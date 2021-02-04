Поїзд на смерть збив жінку на Харківщині
3 лютого близько 23: 20 у селі Васищеве потяг «Ужгород - Лисичанськ» під керуванням 38-річного машиніста скоїв наїзд на жінку віком близько 35-40 років.
Вона раптово вибігла перед поїздом і лягла головою на рейки, від отриманих травм жінка загинула на місці.
Машиніст застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.
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За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження. Всі обставини події та особа загиблої встановлюється.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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