Поезд насмерть сбил женщину на Харьковщине
3 февраля около 23:20 в селе Васищево поезд «Ужгород - Лисичанск» под управлением 38-летнего машиниста совершил наезд на женщину возрастом около 35-40 лет.
Она внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы, от полученных травм женщина погибла на месте.
Машинист применял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
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По данному факту следственным открыто уголовное производство. Все обстоятельства происшествия и личность погибшей устанавливается.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".