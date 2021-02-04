На Харківщині від коронавірусу померли 8 пацієнтів
За даними РНБО на ранок 4 лютого, в Харківській області за добу коронавірусом захворіли 299 осіб, одужали 497 осіб і померли 8 пацієнтів.
У медзакладах Харківської області на лікуванні перебувають 1226 пацієнтів з коронавірусом
Про це вчора заявив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської обладміністрації Геннадій Бондарчук.
Зараз у лікарнях області вільні близько 3550 ліжок, коефіцієнт заповнюваності ліжко-місць становить 25,6%.
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При цьому 117 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 62 — на ШВЛ.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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