На Харьковщину надвигается циклон "Siegbert"
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Как сообщили синоптики, в первой половине дня 4 февраля по городу и области сохранится туман, видимость 200 — 500 метров (1 уровень опасности, желтый).
Во второй половине дня в регион переместится западный циклон "Siegbert", в области ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха поднимется днем до 3 — 8 ° С тепла, по Харькову 4 — 6 ° С тепла.
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