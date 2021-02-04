Вспыхнула областная инфекционная больница - 4 человека погибли и 2 пострадали
Пожар случился в Запорожье ночью 4 февраля в корпусе, где лечат коронавирусных больных.
Погибла 26-летняя врач и трое пациентов на ИВЛ, еще 8 человек удалось спасти. Причины пожара выясняются, предположительно – замыкание проводки.
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"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
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