Жителям Харькова рассказали, когда в регионе начнется вакцинация от коронавируса

Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Геннадий Бондарчук.

Во время первой волны вакцинации в Харьковской области планируют вакцинировать 15 400 жителей, на втором - 125 тысяч человек.

Принимать жителей области будут 25 пунктов для вакцинации. Мобильные бригады проходят дополнительное обучение, ежедневный план по вакцинации составлен, но точных дат старта не называют.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".