Жителям Харькова рассказали, когда в регионе начнется вакцинация от коронавируса
Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Геннадий Бондарчук.
Во время первой волны вакцинации в Харьковской области планируют вакцинировать 15 400 жителей, на втором - 125 тысяч человек.
Принимать жителей области будут 25 пунктов для вакцинации. Мобильные бригады проходят дополнительное обучение, ежедневный план по вакцинации составлен, но точных дат старта не называют.
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Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
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