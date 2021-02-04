На Харьковщине от коронавируса скончались 8 пациентов

По данным СНБО на утро 4 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 299 человек, выздоровели 497 человек и умерли 8 пациентов.

В медучреждениях Харьковской области на лечении находятся 1226 пациентов с коронавирусом

Об этом вчера заявил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской обладминистрации Геннадий Бондарчук.

Сейчас в больницах области свободны около 3550 коек, коэффициент заполняемости койко-мест составляет 25,6%.

При этом 117 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, 62 — на ИВЛ.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".