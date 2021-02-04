На Харківщину насувається циклон "Siegbert"
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Як повідомили синоптики, у першій половині дня 4 лютого по місту та області збережеться туман, видимість 200 — 500 метрів (1 рівень небезпеки, жовтий).
У другій половині дня в регіон переміститься західний циклон "Siegbert", в області очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря підніметься вдень до 3 — 8 ° С тепла, по Харкову 4-6 ° С тепла.
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