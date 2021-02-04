На Харківщину насувається циклон "Siegbert"

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Як повідомили синоптики, у першій половині дня 4 лютого по місту та області збережеться туман, видимість 200 — 500 метрів (1 рівень небезпеки, жовтий).

У другій половині дня в регіон переміститься західний циклон "Siegbert", в області очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря підніметься вдень до 3 — 8 ° С тепла, по Харкову 4-6 ° С тепла.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".