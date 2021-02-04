Спалахнула обласна інфекційна лікарня - 4 людини загинули і 2 постраждали
Пожежа сталася в Запоріжжя вночі 4 лютого в корпусі, де лікують коронавірусних хворих.
Загинула 26-річна лікар і троє пацієнтів на ШВЛ, ще 8 людей вдалося врятувати. Причини пожежі з'ясовуються, імовірно-замикання проводки.
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