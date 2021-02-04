Спалахнула обласна інфекційна лікарня - 4 людини загинули і 2 постраждали

Пожежа сталася в Запоріжжя вночі 4 лютого в корпусі, де лікують коронавірусних хворих.

Загинула 26-річна лікар і троє пацієнтів на ШВЛ, ще 8 людей вдалося врятувати. Причини пожежі з'ясовуються, імовірно-замикання проводки.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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