Жителям Харкова розповіли, коли в регіоні почнеться вакцинація від коронавірусу
Про це передає заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації Геннадій Бондарчук.
Під час першої хвилі вакцинації в Харківській області планують вакцинувати 15 400 жителів, на другому - 125 тисяч осіб.
Прийматимуть жителів області 25 пунктів для вакцинації. Мобільні бригади проходять додаткове навчання, щоденний план з вакцинації складений, але точних дат старту не називають.
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