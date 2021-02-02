В Харкові рятувальники близько п'яти годин гасили пожежу
Про це повідомили в прес-службі ДСНС у Харківській області, передає newsroom.
Сигнал про подію на вулиці Беркоса, 5 надійшов на спецлінію 2 лютого о 06:30.
До місця НП направили чотири відділення рятувальників на автоцистернах у складі 20 осіб. На момент їх прибуття вогнем було охоплено будівлю складу, площа пожежі склала 200 квадратних метрів.
Постраждалих в результаті інциденту немає. Наразі правоохоронці та співробітники ДСНС з'ясовують причину НП.
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