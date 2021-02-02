В Харкові рятувальники близько п'яти годин гасили пожежу

Про це повідомили в прес-службі ДСНС у Харківській області, передає newsroom.

Сигнал про подію на вулиці Беркоса, 5 надійшов на спецлінію 2 лютого о 06:30.

До місця НП направили чотири відділення рятувальників на автоцистернах у складі 20 осіб. На момент їх прибуття вогнем було охоплено будівлю складу, площа пожежі склала 200 квадратних метрів.

Постраждалих в результаті інциденту немає. Наразі правоохоронці та співробітники ДСНС з'ясовують причину НП.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".