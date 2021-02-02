В Харькове спасатели около пяти часов тушили пожар

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, передает newsroom.

Сигнал о происшествии на улице Беркоса, 5 поступил на спецлинию 2 февраля в 06:30.

К месту ЧП направили четыре отделения спасателей на автоцистернах в составе 20 человек. На момент их прибытия огнем было охвачено здание склада, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас правоохранители и сотрудники ГСЧС выясняют причину ЧП.

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Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".