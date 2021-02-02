В Чугуевском районе Харькова мать-кукушка на сутки оставила двух маленьких детей

Об этом сообщила соцработница Чкаловского поселкового совета. По ее словам, прямо на улице она увидела маленького мальчика, передает "Слобідський край".

Он бродил по улице 30 января в майке и колготках. Соцработница узнала 4-летнего мальчика из семьи, которая находится под социальным надзором.

О происшествии она сообщила в полицейским, которые немедленно выехали по указанному адресу.

Правоохранители установили, что мальчик вместе с двухлетней сестрой были дома одни.

"В полдень малолетний в нижнем белье вышел на улицу через незапертые двери дома и пошел по улицам села при минусовой температуре воздуха. Его обнаружила соцработница, которая живет неподалеку семьи", - сообщили в полиции.

Полицейские выяснили у соседей, что последний раз видели горе-мать 29 января, - она была навеселе и собиралась ехать в Харьков, отец детей сейчас на заработках.

Полицейские купили детям продукты и доставили в детское отделение центральной больницы для осмотра.

В тот же день малышей забрал из медучреждения их отец.

В отношении матери детей составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

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