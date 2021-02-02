Харьковские оперативники задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал девушку
Об этом сообщил глава областного управления Национальной полиции Андрей Рубель.
По его словам, происшествие произошло еще в ноябре прошлого года. Поздно вечером, угрожая пистолетом, мужчина издевался над женщиной.
"Сегодня с ней все в порядке. Она возобновляется после пережитого кошмара. И даже нашла силы прийти в отдел полиции, чтобы опознать своего палача».
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
«Скоро свадьба»: подопечная Потапа подогрела слухи о романе с Позитивом из «Время и Стекло»
Побледневшая "Холостячка" Мишина призналась в проблемах со здоровьем: «Очень паршиво…»
Дочка Кухар из «Танців з зірками» повторила трюки матери, в сети ахнули: «Будущая прима»
Беременная жена "Холостяка" Добрынина решила напоследок оторваться на Мальдивах: "Вот это для малышки..."
Теперь насильнику светит 10 лет тюрьмы.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".