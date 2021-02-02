У Чугуївському районі Харка мати-зозуля на добу залишила двох маленьких дітей

Про це повідомила соцпрацівниця Чкаловської селищної ради. За її словами, прямо на вулиці вона побачила маленького хлопчика , передає "Слобідський край".

Він блукав по вулиці 30 січня в майці і колготках. Соцпрацівниця впізнала 4-річного хлопчика з сім'ї, яка перебуває під соціальним наглядом.

Про подію вона повідомила в поліцейським, які негайно виїхали за вказаною адресою.

Правоохоронці встановили, що хлопчик разом з дворічною сестрою були вдома одні.

"Опівдні малолітній в нижній білизні вийшов на вулицю через незачинені двері будинку і пішов вулицями села при мінусовій температурі повітря. Його виявила соцпрацівниця, яка живе неподалік сім'ї", - повідомили в поліції.

Поліцейські з'ясували у сусідів, що останній раз бачили горе-матір 29 січня, - вона була напідпитку і збиралася їхати до Харкова, батько дітей Зараз на заробітках.

Поліцейські купили дітям продукти і доставили в дитяче відділення центральної лікарні для огляду.

Того ж дня малюків забрав з медзакладу їхній батько.

Відносно матері дітей складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

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