В Харкові зоомагазин затопило окропом
На вулиці Амосова прорвало труби теплопроводу-окропом залило вулиці і підвальне приміщення будинку, де знаходився зоомагазин, передає “Об'єктив”.
За словами господині магазину, до приїзду комунальників працівниці намагалися самостійно винести з приміщення тварин, корми, медикаменти та інші товари.
На жаль, більшість тварин не вдалося врятувати-хом'яки, рибки і шиншили зварилися живцем в гарячій воді.
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Комунальники розповіли, що про прорив дізналися ще напередодні вночі. Тоді до них звернулися мешканці будинку, повідомили про проблему і уточнили, що самостійно перекрили воду.
З ранку робітники почали відкачувати воду.
Зараз подачу тепла зупинили, щоб встановити місце прориву і приступити до усунення пошкодження.
Олександра, власниця магазину, впевнена, що тварин можна було б врятувати, якби комунальники прибули раніше. Сума збитку магазину понад 200 тисяч гривень.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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