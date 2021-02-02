В Харькове зоомагазин затопило кипятком
На улице Амосова прорвало трубы теплопровода - кипятком залило улицы и подвальное посещение дома, где находился зоомагазин, передает “Объектив”.
По словам хозяйки магазина, до приезда коммунальщиков работницы пытались самостоятельно вынести из помещения животных, корма, медикаменты и другие товары.
К сожалению, большинство животных не удалось спасти - хомяки, рыбки и шиншиллы сварились заживо в горячей воде.
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Коммунальщики рассказали, что о прорыве узнали еще накануне ночью. Тогда к ним обратились жители дома, сообщили о проблеме и уточнили, что самостоятельно перекрыли воду.
С утра рабочие начали откачивать воду.
Сейчас подачу тепла остановили, чтобы установить место прорыва и приступить к устранению повреждения.
Александра, владелица магазина, уверена, что животных можно было бы спасти, если бы коммунальщики прибыли раньше. Сумма ущерба магазина более 200 тысяч гривен.
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
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