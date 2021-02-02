В Харківській області медики швидкої прийняли пологи у 23-річної дівчини прямо в спецавтомобілі
Виклик на пологи в одне з селищ Дворічанського району медики отримали 31 січня о 3:31. У жінки почалися пологи прямо в авто медиків.
Автомобіль "швидкої допомоги" відразу зупинили, і фельдшер почав надавати породіллі акушерську допомогу.
На світ з'явився хлопчик вагою 3,2 кг і зростом 51 см. Після народження дитини маму разом з малюком доставили в лікувальний заклад.
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
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