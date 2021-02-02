В Харьковской области медики скорой приняли роды у 23-летней девушки прямо в спецавтомобиле
Вызов на роды в один из поселков Двуречанского района медики получили 31 января в 3:31. У женщины начались роды прямо в авто медиков.
Автомобиль «скорой помощи» сразу остановили, и фельдшер начал оказывать роженице акушерскую помощь.
На свет появился мальчик весом 3,2 кг и ростом 51 см. После рождения ребенка маму вместе с малышом доставили в лечебное учреждение.
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Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".